Santos volta a Erechim para enfrentar o Ypiranga

47 anos depois

Na inauguração do pomposo Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, em 1970, o primeiro time a entrar em campo, fazer gol e vencer foi o Santos. Naquele 2 de setembro, Pelé fez o gol que abriu o placar na vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio (o de número 1.040 na carreira do Atleta do Século). Pois nesta quarta-feira, às 20h30min, o Santos volta a Erechim. A equipe do litoral paulista será a adversária da partida festiva em que o Ypiranga inicia sua temporada e apresenta seus reforços para 2017.

Leia mais:

ÁUDIO: Ouça o gol de Pelé no Estádio Colosso da Lagoa



Será uma equipe jovem a do Santos. A maior parte dos jogadores será do grupo de transição. Mesmo assim, há nomes conhecidos como Stéfano Yuri, Matheus Ribeiro e Kaique Virgílio.

O Ypiranga também terá novidades: o zagueiro Tairone, o lateral-esquerdo Vinícius Silva, os volantes Henrique e Araújo (ex-Grêmio), e o atacante Michel, goleador do Gauchão em 2015.

Eles e o técnico Carlos Moraes, que substituiu Leocir Dall'Astra, serão apresentados à torcida, que deve comparecer em grande número.

— É importante este intercâmbio. No ano passado, o Ypiranga enfrentou o Fluminense na Copa do Brasil e, este ano, pode pegar o São Paulo (caso os dois avancem na primeira fase). É bom para o clube — comenta o técnico.

Moraes afirmou que não tratará o amistoso como jogo-treino. Segundo ele, o estádio cheio, o poder do adversário e a circustância do encontro darão um ar de "partida de campeonato" ao duelo.

O time está definido: Carlão; Márcio, Negreti, Tairone e Vinícius Silva; Henrique e Araújo; Caio Wilker, Diego Torres e Ederson; Michel.

*ZHEsportes