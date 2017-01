São José vence o Brasil-Pel em amistoso no Passo D'Areia

De olho no Gauchão

Em partida preparatória para o Gauchão, no Passo D'Areia, o São José venceu o Brasil-Pel por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira. O jogo ocorreu com portões fechados, sem a presença de torcedores.

A equipe de China Balbino chegou ao primeiro gol com o zagueiro Wágner Fogolari, de cabeça, aos 43 minutos do primeiro tempo. Claudio Maradona, aos 35 minutos da etapa final, fechou o placar.

Leia mais:

Caxias empata o seu último jogo-treino antes da estreia no Gauchão

Cruzeiro-RS usará camiseta retrô em homenagem a título estadual

FOTO: volante do Grêmio treina com máscara

Com o resultado, o Brasil-Pel segue sem vencer na pré-temporada. Até esta tarde, havia empatado sem gols com o São Paulo-RG e o Novo Hamburgo. Já o São José segue 100%. Antes de encarar os xavantes, havia vencido dois jogos-treino, contra Amigos do Duda Garbi e Seleção de Sapucaia.



O próximo amistoso do Zequinha será no sábado, no Alfredo Jaconi, contra o Juventude. No mesmo dia, o Xavante recebe o São Paulo-RG no Bento Freitas.

*ZHESPORTES