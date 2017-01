Winck comenta o retorno do Caxias à elite do Gauchão: "O rebaixamento serviu de lição"

3 perguntas

Costumeiramente um time temido no Gauchão, o Caxias vive uma situação atípica em 2017. Neste ano, a equipe de Luiz Carlos Winck chega ao campeonato na condição de equipe recém promovida à Série A.

O técnico, no entanto, garante que a queda em 2015 serviu de lição aos grenás. Que, ainda assim, sonham alto:

— Entrar só para participar é muito pouco, e eu penso grande. Que não vai ser fácil, já sabemos.



Nos acostumamos a ver o Caxias forte em várias edições do Gauchão. Desta vez, porém, o time chega ao campeonato após ter disputado a Divisão de Acesso. Como será este retorno à elite?

O rebaixamento serviu de lição. O Caxias volta mais forte neste aspecto. Nós mudamos bastante do acesso para cá, 13 contratações foram feitas. Houve uma reformulação. Claro que pela tradição tem que brigar em cima, essa é nossa vontade e da própria torcida. Respeitamos os outros times, mas não podemos pensar pequeno até pela estrutura. Entrar só para participar é muito pouco, e eu penso grande. Que não vai ser fácil, já sabemos.

O que se pode esperar da equipe em campo?

Temos um bom coletivo e o que se pode esperar é um time intenso o tempo todo, buscando as vitórias. Respeitamos os adversários, mas a ideia é de fazer um grande campeonato e alcançar uma vaga na Série D ou Copa do Brasil.

Você afirma que pensa grande e que tem grande apoio da direção para fazer seu trabalho no Caxias. O que falta para sua carreira decolar?

Falta oportunidade. As pessoas às vezes apostam em A, B ou C. O Antônio Carlos foi contratado pelo Inter, embora não seja uma aposta porque tem qualidade. Também temos essa qualidade. Então espero me destacar no Caxias, que tem tradição e uma direção muito séria, com pessoas maravilhosas, para alcançar os meus objetivos e os do clube.

Elenco do Caxias:

Goleiros: Felipe Pedroni, Gláuber, Lúcio e Marcelo Pitol

Laterais: Thiago Machado, Márcio Goiano, Juliano Tatto e Gian

Zagueiros: Edson Borges, Geninho, Laércio e Leomar

Volantes: Baiano e Marabá

Meias: Diego Miranda, Elyeser, Marlon, Reis, Wagner e Waguinho

Atacantes: Edson, Gabriel Lagoa, Jajá, Jefferson Kanu, Júlio César, Reginaldo Jr, Wellington Melo, Gilmar e Nícolas

