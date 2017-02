Bolaños e D'Alessandro integram a seleção da terceira rodada do Gauchão

Os melhores

Se na segunda rodada não houve jogadores da dupla Gre-Nal na seleção do Gauchão, a terceira contemplou dois: o argentino D'Alessandro, do Inter, e o equatoriano Miller Bolaños, do Grêmio.

De resto, a seleção traz algumas figurinhas repetidas: Elyeser (Caxias), Fidélis e Cleylton (ambos do São Paulo-RG), Keké (Veranópolis), Jardel (Novo Hamburgo) e Sander (Cruzeiro), já apareceram duas vezes entre os melhores da rodada.

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.



*ZHEsporte