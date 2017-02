Brasil-Pel bate o Ypiranga e vence a primeira no Gauchão

No Bento Freitas

O Brasil-Pel venceu a primeira partida no Gauchão. Na noite desta sexta-feira, em jogo que abriu a quarta rodada, a equipe de Rogério Zimmermann fez 2 a 0 sobre o Ypiranga no Bento Freitas.



Com o resultado, o Xavante chegou aos quatro pontos e alcançou o oitavo lugar - ainda pode cair para 10º dependendo dos resultados da rodada. O Ypiranga, que ainda não pontuou, é o lanterna.

As primeiras boas oportunidades do jogo foram do Ypiranga. Primeiro, aos 22 minutos, Kaio Wilker cobrou falta que levou perigo ao gol de Martini. Passados dois minutos, Michel desviou cruzamento da esquerda e assustou os xavantes.



Aos 32, porém, o Brasil-Pel chegou. E Gustavo Papa precisou apenas de uma chance para abrir o placar. De cabeça, fez 1 a 0.



Muito disputado, o segundo tempo não teve muitas chances claras. Mas, aos 42 minutos da etapa final, Kaio Wilker quase empatou de cabeça. Martini fez ótima defesa.



O jogo já se encaminhava para o fim quando Jean Silva, aos 47 minutos, fez 2 a 0.



Na próxima rodada, o Brasil-Pel visita o Inter, no dia 25 de fevereiro, no Beira-Rio. No mesmo dia, o Ypiranga recebe o Veranópolis no Colosso da Lagoa.



