Carlos Moraes justifica saída do Ypiranga: "Me senti impotente para mudar a situação"

Explicações

Agora ex-técnico do Ypiranga, após quatro partidas e quatro derrotas, Carlos Moraes admitiu estar surpreso e impotente com o começo de ano do time, lanterna do Gauchão e eliminado na Copa do Brasil. O treinador afirmou que a decisão de sua saída foi em comum acordo com a direção do clube, já que, em suas palavras "não estava conseguindo mudar a situação". Ele conversou com Zero Hora.

O que aconteceu neste começo?

Vou te ser sincero, faz 18 anos que estou no futebol e vou dar essa resposta pela primeira vez: eu não sei o que aconteceu. O trabalho estava sendo bem feito, jogamos bem em três dessas quatro partidas, só contra o Passo Fundo jogamos realmente mal. Mas contra o Grêmio, saímos perdendo com um gol contra, e quando estávamos melhor o Luan fez. Contra o PSTC tivemos várias chances de virar o placar depois do empate e não conseguimos. E, ontem (domingo), contra o Juventude, foi inacreditável: tivemos 13 finalizações, erramos pênalti, tivemos gol anulado. Estou até agora me perguntando como perdemos o jogo.

E por que a decisão de sair?

Ao final do jogo, falei ao presidente exatamente isso: não sei o que está acontecendo. Até brinquei: "parece que tem um sapo enterrado no Colosso da Lagoa". Fizemos mudanças, trocamos peças, mudamos estilo de jogo, apelamos para a pressão, depois tiramos a pressão, nada funcionou em termos de resultado. Tentamos de tudo, mas me senti impotente. E quando chega a esta situação, precisamos abrir espaço para que um novo profissional resolva.

Teve problemas com os jogadores?

Nenhum. Nem com os jogadores nem com a direção, foram todos muito corretos comigo, profissionais, dedicados, sérios. O grupo é qualificado, está, ao menos aparentemente, fechado. Ouvi dizer que até pediram para eu continuar. Mas não é o momento mesmo, não vejo mais como ajudar.

O que diria para seu substituto, o Guilherme Macuglia?

Que ele vai encontrar um grupo muito bom, uma direção séria, jogadores de extremo caráter, que levam o profissionalismo mesmo. Espero que ele tenha a sorte que eu não tive, porque o pessoal de Erechim merece.