Com dois gols no segundo tempo, Passo Fundo vence o Ypiranga fora de casa

2 a 0

O Passo Fundo conseguiu um excelente resultado fora de casa ao bater o Ypiranga, em Erechim, por 2 a 0. Saldanha e Jessé marcaram os gols do time visitante, já na segunda etapa.

Após um primeiro tempo disputado, mas sem gols, o Passo Fundo abriu o placar logo aos cinco minutos do segundo tempo, com Saldanha. Aos 19, Jessé aproveitou cobrança de escanteio e ampliou a vantagem. O Passo Fundo ainda teve um pênalti a seu favor nos minutos finais da partida, mas Saldanha desperdiçou.

Leia mais

Confira a tabela completa do Gauchão

Sem inspiração, Grêmio perde para o Caxias no Centenário



Foi a primeira vitória do Passo Fundo no Gauchão, após a derrota em casa para o São Paulo-RG por 3 a 0. Na próxima rodada, a equipe do técnico Paulo Porto enfrenta o Grêmio, na Arena. Já o Ypiranga chega à segunda derrota em dois jogos, depois de perder para o Grêmio na estreia. O time de Erechim vai a Caxias enfrentar o Juventude em seu próximo compromisso.

* ZH Esportes