Com o sonho de jogar a Série A, volante artilheiro do Gauchão comemora largada em 2017

Boa fase

Fidélis foi anunciado com pouco destaque pelo São Paulo-RG no dia 3 de dezembro do ano passado. Na ocasião, sua contratação foi oficializada junto com o meia Lenílson. Mas o início do Gauchão não foi nada discreto para o jogador de 28 anos. Natural de São José dos Campos, em São Paulo, tornou-se o volante-artilheiro. Foram três gols nas primeiras três rodadas do Estadual, o que lhe rendeu a condição de goleador do campeonato até agora.

— Eu sempre quis vir para o Sul, para o futebol gaúcho. Achava que o meu estilo se adaptaria rapidamente e que eu teria sucesso aqui — contou, em entrevista por telefone a Zero Hora, depois dos seus primeiros jogos na elite gaúcha. Ano passado, ele havia defendido o Caxias na Divisão de Acesso.

O primeiro jogo oficial com a camiseta do São Paulo foi especial para Fidélis. Ele marcou duas vezes — uma delas, de pênalti — na vitória por 3 a 0 sobre o Passo Fundo fora de casa. Depois de passar em branco no empate em 1 a 1 com o Juventude, Fidélis voltou a marcar — novamente de pênalti — no empate com o Cruzeiro, em Gravataí.

Leia mais:

Zimmermann exalta Primeira Liga: "É muito difícil estar entre os grandes"

Técnico do Noia fala sobre característica do líder: "Buscar o gol sempre"

Guilherme Macuglia é o novo técnico do Ypiranga

Confira outros trechos da entrevista com o artilheiro do Gauchão:

Esperava ser artilheiro do Gauchão em algum momento?

Estou muito feliz por este começo bom. Sobre os gols, eu sempre fui volante, mas sempre fiz bastantes gols. Mas nunca comecei tão bem uma competição. Nesta parte dos gols, estou muito feliz com o meu desempenho.

Quantos gols tu tinhas na carreira?

Na carreira, eu tenho uns 20, 23. Esses dias eu estava vendo isso.

Já tinha tido uma sequência de três gols em três jogos?

Uma vez, tive. Foi em 2013, quando eu fiz três em três jogos no Baráunas. Mas foi um de fora da área, um de falta e outro de pênalti.

Como te tornaste o batedor oficial de pênaltis do São Paulo?

Na pré-temporada, eu vinha treinando bastante, e o professor falava que escolheria quem fosse melhor no treino. E nos treinos eu fui um dos melhores. Quando fomos para o jogo, para a minha surpresa, o professor me apontou como primeiro batedor.

Qual é o teu sonho no futebol?

Eu pretendo ainda jogar uma Série A de Brasileiro, é um dos meus sonhos. Jogar competições mais importantes. Sou rodado no futebol, mas não tive essa oportunidade.

E pensa em jogar fora do Brasil?

Se eu tiver uma oportunidade, lógico que eu gostaria. Mas eu gosto do nosso futebol brasileiro. Por que ir para fora se aqui temos competições boas? Tem Gauchão, Brasileiro. As séries A, B e C são campeonatos de um nível bom.

Tu vês o Gauchão como uma grande chance de jogar em um clube maior?

Sim, eu acho que todo jogador tem que pensar isso. Jogar o Gauchão pensando isso. Pensar que pode jogar no Grêmio, no Inter, ou mesmo em um Brasil-Pel, que está na Série B.

Como foi a adaptação ao futebol gaúcho?

Eu sempre quis vir para o Sul, para o futebol gaúcho. Achava que o meu estilo se adaptaria rapidamente e que eu teria sucesso aqui. O Caxias foi o primeiro que fez proposta. Então, não pensei duas vezes. Consegui fazer bons campeonatos com o Caxias, fui escolhido um dos melhores volantes da Divisão de Acesso. E, depois, fomos campeões. O que eu pensava, consegui colocar em prática. Consequentemente, fui para o São Paulo e comecei bem.

*ZHESPORTES