Dois jogadores do Grêmio, um do Inter e domínio do Novo Hamburgo: a seleção da 5ª rodada do Gauchão

A vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 deu lugar para dois gremistas na seleção da quinta rodada do Gauchão. O goleiro Marcelo Grohe, que defendeu um pênalti cobrado por Lucão, e o atacante Miller Bolaños, que abriu o placar com um belo gol de fora da área, estão entre os 11 melhores do final de semana de Carnaval. Do Inter, o representante é o lateral-esquerdo Carlinhos.

Mas quem domina a seleção é o Novo Hamburgo. O líder com 100% de aproveitamento no Gauchão teve três jogadores e o técnico Beto Campos entre os selecionados, após a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, em Rio Grande. O Caxias, vice-líder, ficou em segundo lugar na rodada, com três representantes. O melhor árbitro foi, novamente, Vinícius Amaral, que comandou Inter 1x0 Brasil-Pel.

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.



