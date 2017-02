Em casa, Passo Fundo promete ser mais audacioso contra o Inter

Gauchão

O Passo Fundo, do técnico Paulo Porto, teve uma estreia preocupante no Gauchão, quando perdeu por 3 a 0 para o São Paulo-RG. Depois, empolgou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Ypiranga, em Erechim, e ainda teve uma atuação consistente contra o Grêmio, apesar do revés por 1 a 0. Neste domingo, no Vermelhão da Serra, às 17h, a equipe tem uma nova chance de pontuar.

O adversário, porém, é o Inter. "Equipe de ponta", como descreve o comandante do Passo Fundo. Ainda assim, Porto não se intimida. Por conta do fator local, comenta:

— Seremos um pouquinho mais audaciosos.



Leia mais:

Com o sonho de jogar a Série A, volante artilheiro do Gauchão comemora largada em 2017

Gols, público e resultados: os primeiros números do Gauchão 2017

Charles mostra preocupação com a campanha do Inter no Gauchão: "É uma das prioridades"



PAULO PORTO

Técnico do Passo Fundo

Como está preparando a equipe para este jogo?

Preparação para time do nível do Inter. É equipe de ponta. Sabemos que estão procurando a melhor maneira de jogar, mas tem que respeitar, pela grandeza e pelos jogadores que tem.

Em que momento chega equipe para enfrentar o Inter?

Nós estamos procurando fazer nossa equipe evoluir, com um time totalmente novo. Nossa equipe foi organizada contra o Grêmio e sofreu um gol numa jogada que nem foi tão construída. Tivemos boa atuação. Mas, com só três pontos, estamos em último entre os hoje classificados e precisamos de resultado positivo. Estamos atentos a detalhes, ao jeito do Inter jogar. As individualidades já conhecemos.

Passo Fundo perdeu por 1 a 0 para o Grêmio na Arena Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

A estratégia para pegar o Inter é parecida com a que foi preparada para o Grêmio?

Contra times do tamanho de Grêmio e Inter tem que respeitar. Mas um é tipo de jogo diferente. O Grêmio é muito móvel, tem posse de bola, sem atacante definido e a mesma mecânica já há algum tempo. O Inter, é outra forma. Está buscando a forma de jogar, com jogadores qualificados, sem mecânica bem definida. A preparação é outra.

O que muda jogando em casa contra um time deste tamanho?

Seremos um pouquinho mais audaciosos. A procura por ingresso é muito grande. O Inter sempre tem muito apoio aqui, mas a nossa torcida também está querendo ajudar, está acreditando e vamos ter casa cheia.

Está contente com o que a equipe vem apresentando?

Estamos contentes pela vitória lá em Erechim (sobre o Ypiranga), com grande atuação, além do resultado. Contra o Grêmio, de certa forma propiciamos a posse de bola, que é a grande arma, mas não demos chance de gol. Meu goleiro não fez nenhuma defesa no primeiro tempo, depois perderam uma chance, mas não tiveram tantas oportunidades assim. Temos muito a crescer. Com entrosamento, a gente pode evoluir.

O que o Gauchão vem mostrando?

Está comprovando o que vínhamos pensando, é muito parelho. Estamos vendo resultados apertados, nenhum elástico, então tu vais ter que buscar ponto a ponto para buscar o objetivo. Não tem nenhuma equipe até agora muito à frente. O oitavo vai ficar muito perto do que cair, eu acho.



*ZHESPORTES