Federação Gaúcha de Futebol anuncia alteração no dia do Gre-Nal

Nova data

A Federação Gaúcha de Futebol anunciou nesta sexta-feira que o Gre-Nal 412, válido pela primeira fase do Estadual, mudou de dia: em vez de domingo, será no sábado, dia 4 de março, na Arena do Grêmio.

Leia mais:

Zago repete Inter no 4-3-2-1 e testa Carlos como meia pela esquerda

Beto da Silva aparece no BID e está liberado para defender o Grêmio



A mudança foi um pedido da direção gremista, que terá a estreia na Libertadores naquela semana. No dia 9 de março, o Tricolor enfrentará o Zamora, em Barinas, na Venezuela.

Para evitar o desgaste e possibilitar um descanso maior, outra partida do Gauchão também foi alterada: contra o Brasil-Pel, o Grêmio jogará em 15 de março, três dias depois da data inicial.

— Como é um jogo transmitido só pela TV fechada e temos datas disponíveis, atendemos o pedido do Grêmio sem problemas — comentou o presidente da FGF, Francisco Novelletto.

Pela Primeira Liga, o Grêmio tem usado time reserva e deverá repetir a estratégia contra o Ceará, dois dias antes do clássico do Gauchão.