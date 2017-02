Gols, público e resultados: os primeiros números do Gauchão 2017

Como está

Fidélis, do São Paulo, é o artilheiro do Gauchão

Fidélis, do São Paulo, é o artilheiro do Gauchão Foto: - / São Paulo RG/Divulgação

O final de semana marca a quarta rodada do Gauchão 2017. São poucos jogos – mas cada partida é importante em uma primeira fase de apenas 11 rodadas. Confira os principais números do campeonato após as partidas iniciais:

