Guilherme Macuglia é o novo técnico do Ypiranga

Mudança

O Ypiranga anunciará nesta terça-feira que Guilherme Macuglia será o substituto de Carlos Morais para a sequência do Gauchão. A direção só não confirmou oficialmente porque o técnico ainda não chegou em Erechim. Macuglia estava no Rio Branco-PR desde o ano passado.

Aos 56 anos, ele voltará ao RS após quatro anos entre o futebol paranaense e catarinense. Seu último time no Estado foi o Cerâmica, em 2013. Ao todo, trabalhou em cerca de 30 times ao longo de 20 anos.

Seu trabalho mais destacado no RS foi o vice-campeonato gaúcho com o 15 de Campo Bom em 2003, perdendo a decisão para o Inter. Na carreira, levou o Criciúma ao título da Série C nacional em 2006. Também conquistou o campeonato acriano de 2012 com o Rio Branco.