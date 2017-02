Guilherme Macuglia, novo técnico do Ypiranga: "Estava com saudade do Rio Grande"

De volta

Guilherme Macuglia chegou na noite desta segunda-feira em Erechim, norte gaúcho, após sair do Rio Branco-PR. Ele assumirá o Ypiranga na manhã de terça-feira, com a missão de recuperar o clube, atualmente lanterna do Gauchão com três derrotas em três partidas. Ele atendeu Zero Hora e falou sobre o desafio.

Foi boa a viagem?

Estamos aqui já, com a faca na bota (risos).

O que lhe levou a trocar o Rio Branco-PR pelo Ypiranga?

Já trabalhei no Ypiranga em três anos na década de 1990. Sempre fui bem recebido, tive oportunidades. Além disso, estava com saudade do Rio Grande, queria voltar. Então surgiu a possibilidade, com um bom projeto e alguns amigos, resolvi aceitar.

O contrato é até o fim do Gauchão ou da Série C?

Até o fim da Série C.

O que já lhe passaram do time?

Me passaram tudo.

O objetivo volta a ser classificação ou precisa primeiro fugir do rebaixamento?

O primeiro objetivo é dar confiança aos jogadores e equilibrar o time. O principal ponto é esse, recuperar os atletas.

Pediu algum reforço?

A partir de amanhã vamos ver essa situação. Primeiro quero ter contato com o grupo.

Pretende trazer alguém do Rio Branco-PR? A campanha lá era boa, com cinco pontos em três jogos.

Vamos ver ainda. Estávamos em um bom momento, empatamos com o Atlético-PR, com o Prudentópolis e vencemos o Toledo. Na pré-temporada, tínhamos ganhado do Avaí e do Figueirense.