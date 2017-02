Leocir Dall'Astra será o substituto de Paulo Porto no Passo Fundo

De volta

Leocir Dall'Astra será o técnico do Passo Fundo na sequência do Gauchão. Ele substituirá Paulo Porto, que saiu em comum acordo com a direção após a derrota para o Juventude no sábado.

Leocir, que ficou quatro anos no Ypiranga, estava no Treze-PB, mas comunicou seu desligamento nesta manhã. Ele foi o artífice de um acordo entre jogadores e direção do clube, que negociavam o pagamento de salários atrasados. Depois do acerto, decidiu aceitar a proposta do Passo Fundo e retornar ao RS.

O anúncio oficial será feito ainda nesta segunda-feira.

*ZHEsportes