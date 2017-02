Novo Hamburgo domina seleção da 4ª rodada do Gauchão

Os melhores

A goleada sobre o Juventude trouxe mais benefícios ao Novo Hamburgo do que a liderança isolada e a manutenção dos 100% de aproveitamento neste Gauchão. O time teve quatro jogadores e o técnico Beto Campos entre os escalados para a seleção da quarta rodada do Estadual.

Da dupla Gre-Nal, o representante foi Brenner. O atacante colorado, autor de dois gols no empate com o Passo Fundo, ficou ao lado de João Paulo como dupla de ataque. O melhor árbitro foi Anderson Daronco, que estreou no Gauchão nesta rodada.

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.



