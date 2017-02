Novo Hamburgo vence São José e retoma liderança do Gauchão

1 a 0

O Novo Hamburgo é, novamente, líder do Gauchão. O time anilado do Vale do Sinos venceu o São José por 1 a 0, nesta segunda-feira, no jogo que fechou a terceira rodada do Estadual. O resultado manteve a equipe comandada por Beto Campos com 100% de aproveitamento.

Em um jogo pegado no Estádio do Vale, o Novo Hamburgo mostrou sua força e comandou as ações. Adversários na decisão da Copa Caçapava, no ano passado, os dois times não economizaram nas divididas e nos lances ríspidos.

A vitória anilada só veio no segundo tempo. Em grande cobrança de falta, o meia Jardel venceu o goleiro Fábio com um chute certeiro, aos 29min. Dez minutos depois, a energia elétrica caiu no Estádio do Vale – e em todo o bairro Liberdade, em Novo Hamburgo. A luz só voltou após 15 minutos, e aí foi a vez de o São José criar suas chances, chegando a acertar a trave de Matheus.

Depois do apito final, os jogadores dos dois times começaram a discutir, e Jardel e o meia Bruno, do Zequinha, foram expulsos. Na próxima rodada, o Novo Hamburgo encara o Juventude, na próxima segunda-feira, em casa. Já o São José joga contra o Grêmio, domingo, na Arena.

