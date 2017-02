Paulo Porto fala sobre a saída do Passo Fundo: "A equipe estava pegando forma"

Explicações

A caminho do litoral norte gaúcho, onde passará alguns dias descansando com a família, o técnico Paulo Porto atendeu Zero Hora e comentou sobre o fim de seu trabalho no Passo Fundo, após cinco rodadas do Gauchão.

Como foi a saída do clube?

O presidente me chamou para conversar, disse que estava pensando em mudar o comando e concordei. Fizemos um acordo e saí.

O que aconteceu nessas rodadas?

Estávamos melhorando, a equipe estava pegando forma, com jeito de time. Contra o Juventude, por exemplo, tivemos quatro ou cinco chances claríssimas, e eles deram dois chutes, um foi gol, outro foi para fora. Tem sido assim.

O que pretende fazer agora?

Em primeiro lugar, descansar. Quero aproveitar os momentos com minha família, que está na praia. Vou para lá também. Depois, aguardar aparecer alguma coisa. Mas só vou aceitar algum convite muito bom. Se for mais ou menos, não vou.

*ZHEsportes