Paulo Porto não é mais técnico do Passo Fundo

Gauchão

Paulo Porto não resistiu à derrota para o Juventude por 1 a 0 no sábado. Na tarde deste domingo, a diretoria do Passo Fundo anunciou o desligamento do técnico e de sua comissão. Esta foi a segunda troca de treinador no Gauchão. O primeiro demitido foi Carlos Morais, do Ypiranga.

Paulo Porto ficou apenas sete meses no comando da equipe, que ainda não divulgou seu substituto. O Passo Fundo é o nono colocado na tabela de classificação do campeonato, com uma vitória, um empate e três derrotas.

Confira a nota divulgada no site do Passo Fundo neste domingo:



"A direção do Esporte Clube Passo Fundo, através do presidente Evandro Egídio Zambonato, informa que, em comum acordo, no começo da tarde deste domingo, o técnico Paulo Porto se desligará do clube juntamente com a comissão técnica. Da reunião que tratou do assunto, também esteve presente o vice administrativo, Marcelo Zeni. A diretoria inicia desde já negociação para contratação de novos profissionais para assumirem a comissão técnica tricolor. Ao técnico Paulo Porto e demais integrantes da CT, o clube agradece pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na continuidade das carreiras."

