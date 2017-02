Presidente do Passo Fundo explica troca de técnico: "Era hora de sacudir"

As razões

O presidente do Passo Fundo, Evandro Zambonato, justificou a troca de técnicos da equipe, confirmada nesta segunda-feira. Em conversa com Zero Hora, explicou a chegada de Leocir Dall'Astra para o lugar de Paulo Porto.

Por que a opção por Leocir?

Nos conhecemos muito bem, desde 2004, quando trabalhamos juntos aqui. Depois, teve ótimos desempenhos no Cruzeiro e no Ypiranga. Ele tem espírito vencedor também. Tínhamos desejo já de contar com ele, mas estava no Ypiranga e acreditávamos no Paulo Porto. Nem tínhamos plano B, na verdade.

Como foi a saída de Paulo Porto?

Não foi traumática. Mas acreditávamos que com nosso grupo, deveríamos estar com uma campanha melhor. Paulo também entendeu que não estava conseguindo tirar mais dos jogadores. Acho que era hora de sacudir.

Qual é o objetivo do Passo Fundo?

É a classificação. Estão todos os times muito juntos. Se vencermos, já entramos no grupo dos oito. Tem tempo para buscar a vaga.