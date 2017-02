Pressionados, Brasil-Pel e Ypiranga abrem a quarta rodada do Gauchão

No Bento Freitas

Brasil-Pel e Ypiranga abrem nesta sexta a quarta rodada do Gauchão sob pressão. Sem vitórias e sem gols feitos na competição, os dois times entram em campo no Bento Freitas, às 21h30min, na briga para fugir da zona do rebaixamento — no momento, as duas equipes cairiam para a Divisão de Acesso em 2018.

Com apenas um ponto, o Xavante é o penúltimo colocado. Com três derrotas em três jogos, o lanterna Ypiranga até já trocou o treinador. Agora, Guilherme Macuglia ocupa o cargo deixado por Carlos Moraes.

O novo treinador não fará alterações importantes no time de Erechim. Com apenas quatro treinos comandados em três dias, Macuglia evitará uma mudança radical na equipe. A novidade será Carlão. Depois de ficar no banco no confronto contra o Juventude na última derrota, o experiente goleiro retoma a titularidade em Pelotas. A provável escalação: Carlão; Márcio, Tairone, Negrete e Rennan; Araújo, Jackson, Kaio Wilker, Eder e Maicon; Michel.

Já o Brasil-Pel vem de vitória sobre o Criciúma, só que em jogo válido pela Primeira Liga. O técnico Rogério Zimmermann também não deve promover mudanças significativas no time. Mas alguns jogadores podem ganhar espaço após o bom desempenho mostrado na competição nacional.

É o caso, por exemplo, de Wender. Um dos atletas mais experientes do Gauchão, o lateral-direito de 38 anos deve entrar na vaga de Éder Sciola. O time provável dos pelotenses tem: Eduardo Martini; Wender, Cirilo (Evaldo), Leandro Camilo e Marlon, Leandro Leite, João Afonso, Nem e Aloísio; Juninho e Papa.

No último confronto entre os dois times, no ano passado, também em Pelotas, a partida terminou empatada em 1 a 1.



*ZHESPORTES