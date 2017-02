São Paulo-RG sai na frente, mas Cruzeiro-RS empata no Vieirão

Tudo igual

São Paulo abriu o placar em Gravataí, mas cedeu o empate no segundo tempo Foto: João Figueiredo / Divulgação

O São Paulo-RG chegou a sentir o gosto da liderança provisória do Gauchão, mas cedeu o empate para o Cruzeiro-RS na tarde deste domingo, no Vieirão, em Gravataí.

O time rio-grandino abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo em uma cobrança de pênalti de Fidélis. No segundo tempo, aos sete minutos, Tiago Alagoano deixou tudo igual cobrando falta.

Leia mais:

O São Paulo, que assumiria a liderança do Gauchão em caso de vitória _ pelo menos até esta segunda-feira, quando o Novo Hamburgo recebe o São José _ ficou em terceiro lugar, com cinco pontos. O Cruzeiro está em quinto, com a mesma pontuação.