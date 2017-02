Técnico Carlos Moraes é demitido pelo Ypiranga

Mudança

O Gauchão já tem o seu primeiro técnico demitido em 2017. Neste domingo, o Ypiranga dispensou o treinador Carlos Moraes após uma sequência de três derrotas nas primeiras rodadas do campeonato — além da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o PSTC, do Paraná.

Moraes foi contratado no fim de 2016 para substituir Leocir Dall'Astra, que estava no clube há mais de três anos. No segundo semestre do ano passado, Moraes conduziu o Ypiranga a vice-campeonatos na Copa Larry Pinto de Faria e na Supercopa Gaúcha.

O Ypiranga é o único time que ainda não pontuou no Gauchão — por isso, está em último lugar, na zona de rebaixamento. No domingo, perdeu por 1 a 0 para o Juventude no Alfredo Jaconi. Na sexta, o time de Erechim visita o Brasil-Pel no Bento Freitas, pela quarta rodada.