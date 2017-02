Técnico do Noia fala sobre característica do líder do Gauchão: "Buscar o gol sempre"

Entrevista

Com três vitórias em três jogos, o Novo Hamburgo surpreendeu os grandes no início do Gauchão e é líder. Após o triunfo da noite de segunda-feira, sobre o São José, o técnico Beto Campos foi ao programa Esporte e Cia, da Rádio Gaúcha, e falou sobre as características da equipe que bateu Caxias, Inter e Zequinha na arrancada da competição.

— A gente tem uma equipe com a característica de buscar o gol sempre. Estas vitórias são importantes. Uma largada assim é super difícil de acontecer. Sabíamos de todas as dificuldades. Com tudo que a gente planejou na pré-temporada, as coisas aconteceram bem — destacou.

Beto comentou, também, a respeito da excelente fase do goleiro Matheus, que mais uma vez se destacou na vitória sobre o Zequinha:

— O Matheus já estava no Novo Hamburgo. A gente já conhecia, quando estivemos no Passo Fundo nós indicamos para que fosse contratado. É um jogador de 30 anos, tem boa experiência. Fez defesas importantes, inclusive no Beira-Rio contra o Inter. Começa a segurança, o que é sempre importante, pelo goleiro. Temos jogadores importantes e experientes em cada setor, que vêm nos dando a condição de fazer essa grande campanha.

O técnico ainda detalhou o processo de montagem do time, que envolveu extensiva pesquisa sobre os jogadores que foram contratados.

— Temos o Pretto, o Jardel, a velocidade do Branquinho, tem o Juninho também, que é um meia que faz também a extrema. É um time que ficou equilibrado. No momento em que a gente definiu o acerto, procuramos que os atletas que já estavam no clube ficassem. E já indicamos o João Paulo, o Branquinho, que jogaram comigo no Passo Fundo. Depois, a direção buscou mais jogadores. Não se pode errar com a despesa baixa que é possível para fazer as contratações. Até o momento, toda a informação que buscamos nos outros clubes antes de contratar, os atletas estão mostrando no campo — concluiu.

* Rádio Gaúcha