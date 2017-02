TJD admite que errou em suposta escalação irregular do Veranópolis

Polêmica

Uma suposta escalação irregular de jogadores que poderia tirar pontos do Veranópolis teve falha do TJD. A admissão do erro vem do próprio tribunal esportivo.

O problema é com o goleiro Anderson, do VEC. No ano passado, quando atuava pela Apafut, foi expulso em partida contra o Caxias pela Copa Serrana. Julgado, foi condenado a dois jogos de suspensão. Não cumpriu.

Antes do começo do Gauchão, o Veranópolis fez uma consulta ao TJD sobre algum impeditivo para escalar o jogador e recebeu como resposta de que o atleta estava liberado. Assim, ficou no banco contra o Inter. Depois da partida, o tribunal percebeu que estava equivocado na orientação.

— Foi uma falha nossa — reconheceu o secretário César Cabral.

A punição foi convertida no pagamento de cestas básicas, uma alternativa bastante comum nestes casos. A situação é semelhante à que envolveu o volante Petros, no Corinthians de 2013. À época, o clube paulista consultou a Federação Paulista e a CBF, e ambos informaram que o jogador estava apto a atuar. Depois, constatou-se que havia uma falha em seu contrato. O STJD entendeu, por unanimidade, que não houve dolo por parte do clube e o absolveu.

O caso do Veranópolis está com a procuradoria do TJD, que deverá arquivá-lo.

