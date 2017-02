Ypiranga rescinde com meia Diego Torres e contrata dois jogadores

Novas caras

Os efeitos da lanterna do Gauchão começam a ser sentidos no Ypiranga. Nesta terça-feira, o clube anunciou a rescisão de contrato do meia Diego Torres, com vasta passagem no futebol gaúcho, com destaque para Juventude, Caxias, São José e Lajeadense. A saída do atleta se deu em comum acordo com a direção.

— Espero do fundo do coração que o clube saia desta situação, pois é um clube de muita tradição e com pessoas sérias trabalhando. Mesmo de longe estarei torcendo para que o clube supere essa situação — disse o meia, em sua despedida.



Enquanto isso, dois reforços estão confirmados: o zagueiro Wagner, ex-Rio Verde-GO, e o atacante Neverton, do PSTC-PR.



Outras mudanças não estão descartadas. Elas devem ocorrer na quinta-feira, quando o presidente Luiz Felipe De Marchi retorna do Rio, onde participa da reunião sobre a Série C nacional.



