Ypiranga vence a primeira no Gauchão

No Colosso da Lagoa

Na tarde deste sábado, o Ypiranga fez 2 a 0 sobre o Veranópolis, ganhou pela primeira vez na competição e chegou a sair da zona de rebaixamento. Mas a vitória do Inter sobre o Brasil-Pel devolveu o time de Erechim ao Z-2 do Gauchão.





O primeiro gol do Ypiranga na competição saiu de pênalti. Na cobrança, Kaio Wilker fez 1 a 0 aos 35 minutos da etapa inicial. Já no segundo tempo, com 15 minutos, Eder ampliou.



No próximo sábado, o Ypiranga enfrenta o São José no Passo D'Areia. O Veranópolis, que tem seis pontos na tabela, recebe no mesmo dia o Juventude, no Antônio David Farina.



