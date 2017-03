Bolaños e D'Alessandro estão na seleção da 10ª rodada do Gauchão

Os melhores

Destaques de seus times nas vitórias do final de semana, Miller Bolaños, do Grêmio, e D'Alessandro, do Inter, foram escolhidos para a seleção da 10ª rodada do Gauchão. O Tricolor teve ainda outros dois nomes: o zagueiro Kannemann e o volante Michel.

Leia mais:

Seleção da oitava rodada do Gauchão

Seleção da nona rodada do Gauchão



O time mais citado na seleção foi o Cruzeiro, que teve três jogadores (os laterais John Lennon e Sander e o atacante Thiago Alagoano) e o técnico Ben Hur Pereira. O Caxias, que venceu o Passo Fundo, teve duas indicações.

O melhor árbitro da rodada foi Anderson Daronco, que apitou a goleada de 4 a 0 do Grêmio sobre o Juventude.

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.

Foto: Divulgação / Divulgação

*ZHEsportes