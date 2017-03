Brasil-Pel consegue liberação do novo módulo de arquibancada para o jogo contra o Grêmio

Mais espaço

O Brasil-Pel conseguiu a liberação do primeiro módulo de arquibancada construído para o "novo Bento Freitas". Assim, a estrutura sul, que fica atrás da goleira do antigo placar eletrônico, poderá receber torcedores no jogo de quarta-feira contra o Grêmio.



O módulo foi liberado na tarde desta segunda-feira, após vistoria da Brigada Militar. Nele, há capacidade para 3.200 torcedores. Com isso, e a presença de muitos torcedores gremistas, a previsão é de que o Bento Freitas receba o seu melhor público no ano: 6.900 espectadores — a capacidade máxima atualmente.



O módulo Milton Peil, como é chamado, foi inaugurado na partida contra o Vasco, em 2016, pela Série B. Na ocasião, o Brasil-Pel venceu por 2 a 1.



Brasil-Pel e Grêmio jogam às 21h45min desta quarta-feira, no Bento Freitas, pela sétima rodada do Gauchão. O Xavante é oitavo colocado, com sete pontos. O Grêmio, com 11, é quarto.



