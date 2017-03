Com gol no fim do jogo, Novo Hamburgo tira o Brasil-Pel do G-8

Baita emoção

O líder do Gaúchão, o Novo Hamburgo, foi a Pelotas e, após passar boa parte da partida perdendo para o anfitrião, definiu o resultado com um gol aos 45 minutos do 2º tempo, somando 20 pontos e se garantindo matematicamente entre os primeiros quatro colocados da primeira etapa – com vantagem, portanto, de decidir as quartas de final em casa.

O Brasil-Pel começou a partida disposto a aproveitar o fato de jogar no Bento Freitas, pressionando em direção ao gol do Novo Hamburgo. Com quinze minutos de jogo, o dono da casa já havia tido quatro escanteios seguidos a seu favor. As tentativas de reação do líder do campeonato pararam nas mãos de Eduardo Martini. O ímpeto ofensivodo Brasil deu trabalho para Júlio Santos e Amaral, que salvaram o Novo Hamburgo mais de uma vez à base de bicões para frente e chutes para fora. Marlon e Juninho foram responsáveis por lances de extremo perigo a favor do Brasil, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado sem gols.



O segundo tempo não modificou muito o ritmo das ações, com um Novo Hamburgo acuado apostando no contra-ataque e um Brasil de Pelotas muito intenso mas pouco efetivo. Aos 11 minutos, Juninho desperdiçou uma grande oportunidade já com Matheus fora do páreo. Aos 18, a perseverança do dono da casa foi recompensada com o primeiro gol do jogo. Após cobrança da lateral e cochilo da defesa, Gustavo Papa escorou de cabeça para conclusão de Marcinho.

Acuado pelo gol do adversário, o Novo Hamburgo começou a pressionar e o Brasil se fechou na defesa. Foi a partir do gol que o Novo Hamburgo começou a forçar mais situações de ataque e a se fazer mais presente na área adversária – chegou a ter três escanteios a seu favor em menos de cinco minutos. Aos 45 minutos de jogo, quando o árbitro Márcio Coruja já havia anunciado que daria quatro minutos de acréscimos, Júlio Santos, que havia se destacado tanto na defesa quanto em incursões ao ataque, fez o gol de empate para o Novo Hamburgo – terceiro marcado no Gauchão pelo jogador, que está fora do próximo jogo, contra o Veranópolis, por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

O Novo Hamburgo agora só depende de si mesmo para terminar a primeira fase do Campeonato Gaúcho em primeiro na tabela. Na 11ª rodada, marcada para a próxima quarta-feira, dia 29, o Noia enfrenta o Veranópolis e, com uma vitória, assegura a liderança. Se empatar ou perder, aí precisará ficar de olho no resultado do jogo dos vices: o vice-líder Caxias contra o vice-lanterna Ypiranga.



Já o Brasil, que com a vitória chegou a estar na oitava colocação, desceu outra vez para a nona posição, e ainda corre risco de rebaixamento. O time de Pelotas enfrenta o lanterna Passo Fundo na casa do adversário, precisando vencer para se garantir fora da zona da degola.