Como foram os Gre-Nais com um dos times na Série B

Um Gre-Nal, duas séries

O Gre-Nal 412, neste sábado, será o 13º clássico da história a colocar frente a frente Grêmio e Inter com os times em divisões diferentes no cenário nacional.



Isso não ocorria desde o Gauchão de 1992, já que em 2005, quando o Grêmio disputou a Série B pela segunda vez, os times não se enfrentaram pelo Gauchão: o regulamento previa dois grupos na primeira fase e dois grupos semifinais, e a Dupla ficou em chaves distintas em ambos os casos.

Os rivais se encontraram pela primeira fase do Gauchão 1991 — com vitória gremista por 2 a 1, no Olímpico — e depois na final. Dono de melhor campanha, o Inter queria recuperar a taça estadual que não vencia desde 1984. No primeiro jogo da decisão, vitória no Olímpico por 1 a 0, com gol de Alex Rossi, em jogo que ficou marcado pelo pedido gremista de teste antidoping, não realizado.

O Grêmio venceu a volta, no Beira-Rio, por 2 a 0. O TJD julgou o pedido tricolor para tirar os pontos do Inter do primeiro jogo, pela recusa colorada em fazer o teste, e absolveu o Inter. Com isso, foi necessário um terceiro Gre-Nal, que terminou empatado em 0 a 0 e garantiu a taça colorada pela melhor campanha ao longo do Gauchão.

Em 1992, ano em que o Grêmio disputou a Série B, a dupla fez três amistosos em junho: um no Olímpico, outro no Beira-Rio e o terceiro no Colosso da Lagoa, em Erechim — o Tricolor venceu o primeiro por 2 a 0, e os outros dois terminaram sem gols. Depois, jogaram pela primeira fase do Gauchão, com empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Até que vieram dois dos confrontos mais marcantes da história dos Gre-Nais: os duelos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em dois clássicos, os empates em

1 a 1 levaram a decisão aos pênaltis. Aí, brilhou a estrela de Fernandes, que defendeu duas cobranças, e o Inter venceu por 3 a 0 para avançar até o título. Os rivais ainda se enfrentaram na decisão do Gauchão, com vitória colorada no Olímpico por 3 a 1 e empate em 0 a 0 no Beira-Rio que valeu o bi estadual.

Curiosamente, o Grêmio teve números melhores do que o Inter no confronto direto no período em que esteve na Série B. Foram, ao todo, três vitórias tricolores, contra duas coloradas e sete empates.

