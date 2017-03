Confira 7 coisas que você precisa saber sobre o Gre-Nal

Serviço

1) Os times

O Grêmio trabalhou com portões abertos na Arena, mas não indicou se Barrios começa ou não o jogo. Renato Portaluppi deve mandar a campo Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Maicon, Ramiro, Bolaños e Luan; Barrios.

Já o Inter treinou longe dos olhos da torcida e da imprensa, em Viamão. O mistérios estão na escalação de D'Alessandro e no ataque. Antônio Carlos Zago deve escolher Danilo; William, Léo Ortiz, Paulão e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Charles, Uendel e D'Alessandro; Carlos e Brenner.

2) O momento da Dupla

Antes da bola rolar na Arena, vale a especulação de quem sairá vencedor do confronto. Os colunistas do Grupo RBS não ficam em cima do muro e respondem quem chega melhor ao Gre-Nal. Também analisam posição por posição, no Mano a Mano Gre-Nal, qual time leva vantagem.

3) As flautas da torcida

Segundo o jornalista gremista Alexandre Elmi, o Gre-Nal terá seu ápice quando a Arena gritar "ão, ão, segunda divisão". O jornalista Maurício Tonetto rebate afirmando que "é surreal ver um gremista cantar "ão ão ão, segunda divisão" para um colorado". E Marcelo Gonzatto diz que os rivais podem cantar a desgraça do Inter, mas o clássico 412 será um novo começo.

4) O árbitro

Leandro Vuaden apitará o 11ª Gre-nal de sua história e se torna, de forma isolada, 5º árbitro que mais apitou Gre-Nais. Segundo Vuaden, ele torce "por um Gre-Nal com bastante gol e pouca polêmica"

5) A segurança

O esquema de segurança do Gre-Nal 412 seguirá padrão dos clássicos anteriores. E a pedido do Ministério Público, torcida visitante fará cadastramento biométrico para o Gre-Nal.

6) Os ingressos

A expectativa é de casa cheia e o clássico 412 deve ter público de 46 mil pessoas na Arena. Confira o valor dos bilhetes, onde adquirir e saiba onde será a concentração da torcida mista.

7) A transmissão

O Premiere (consulte sua operadora) transmite ao vivo. A Rádio Gaúcha abre a jornada às 17h30min. Você também pode acompanhar o jogo com as narrações torcedoras dos apps Gremista ZH e Colorado ZH ou pelo site ZH Esportes.

*ZHESPORTES