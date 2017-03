Cruzeiro vence o Ypiranga, que fica em situação delicada no Gauchão

Estadual

O Cruzeiro-RS não perde desde a quinta rodada do Gauchão. Na tarde deste domingo, o time de Ben-Hur Pereira fez 2 a 0 sobre o Ypiranga, no Vieirão, e conquistou a terceira vitória nos últimos cinco jogos — agora espera pelo resultado do Veranópolis contra o São Paulo-RG para saber se terminará em quarto ou quinto colocado a rodada.



Lucão e Thiago Alagoano, aos 31 e 45 minutos do primeiro tempo, fizeram os gols do jogo, que complicou bastante a situação da equipe de Erechim. Com o revés, o Ypiranga ficou com oito pontos. O São Paulo-RG, que joga na noite deste domingo, iniciou a rodada com a mesma pontuação, mas tem vantagem nos critérios de desempate (veja a tabela de classificação).



Na quarta-feira, o Ypiranga receberá o Caxias, segundo colocado do Gauchão, no Colosso da Lagoa. No mesmo horário, o Cruzeiro enfrentará o Inter, fora de casa.



