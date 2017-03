Diori Vasconcelos: após erro, Diego Real será afastado 

Opinião

O erro do árbitro Diego Real na marcação do pênalti para o Juventude foi claro. A bola bateu no peito do lateral Junio. Entendo que mais importante do que apontar o equívoco seja tentar entender o que aconteceu no diálogo entre o juiz, o assistente Rafael da Silva Alves e o 4º árbitro Marco Aurélio Magalhães.

É fato que houve divergência entre a equipe, sobretudo pela demora para a decisão final. A questão é saber se Diego Real foi mesmo alertado de que estava equivocado na marcação e tomou a decisão sozinho. Nesse caso, o erro seria ainda mais grave.



Toda essa confusão é capaz de prejudicar o árbitro, que poderia usar a partida para mostrar que, após reprovar no primeiro teste físico para o Gauchão, estava em condições de lutar por um crescimento na carreira. Afinal, estamos falando de um aspirante Fifa. Talvez isso tudo tenha pesado para a falta de segurança de Diego Real, que estava bem posicionado na hora da marcação.

Nesta segunda-feira, o árbitro e os assistentes terão uma reunião com os membros da comissão de arbitragem da FGF. O presidente Luiz Fernando Gomes Moreira quer ouvir a versão e passar a limpo, em uma conversa olho no olho, o que ocorreu dentro de campo.

O que já é possível antecipar é que Diego Real será afastado do Gauchão. Resta saber por quanto tempo ficará de fora das escalas.

*RÁDIO GAÚCHA