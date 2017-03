Do Gre-Nal, só um jogador é escolhido para a seleção da 6ª rodada do Gauchão

Os melhores

Da dupla Gre-Nal, apenas Rodrigo Dourado, do Inter, entrou na seleção da 6ª rodada do Gauchão. Os demais destaques do clássico de sábado passado, como Bolaños e Nico López, acabaram sendo ultrapassados por atacantes que marcaram dois gols, como Kayron (Veranópolis) e João Paulo (Novo Hamburgo).

Mais uma vez, aliás, o time foi dominado pelo Novo Hamburgo, líder isolado da competição. Dois jogadores e o técnico Beto Campos estão entre os melhores.

Foto: Divulgação / Divulgação

A cada rodada, jornalistas do Grupo RBS e correspondentes do Interior analisam as partidas e atribuem notas a jogadores, técnicos e árbitros. Veja abaixo como ficou o time ideal.



*ZHEsporte