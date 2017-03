Dupla tem o pior aproveitamento em fase de classificação do Gauchão desde 2003

Complicado

A dupla Gre-Nal decepcionou na primeira fase do Gauchão. Ainda que os dois clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul tenham garantido vagas às quartas de final, somaram menos de 50% dos pontos possíveis e tiveram o pior aproveitamento conjunto em 14 anos.

Grêmio e Inter tiveram apenas 47% de aproveitamento na primeira fase. Consideradas apenas as fases de classificação, é o pior rendimento desde 2003. Naquela ocasião, foi feito um grupo apenas com as duplas Gre-Nal e Ca-Ju. Eram apenas seis jogos — e o Grêmio puxou o aproveitamento para baixo com apenas dois pontos em 18 possíveis. O Inter fez 11, classificou-se em primeiro na chave e foi campeão ao fim do campeonato.

Uma situação semelhante de rendimento ruim para os dois foi registrada em 2005. O Inter fez 15 pontos em 30 e ficou em segundo no seu grupo, enquanto o Grêmio fez 14 e ficou em terceiro na outra chave. O aproveitamento ainda assim foi um pouco superior ao deste ano — 48,3% para os dois times.

O Gauchão teve diversos formatos ao longo da história, mas passou a ter fases de classificação regularmente desde 1995. O melhor rendimento conjunto foi em 1999, quando o Grêmio somou 27 pontos e o Inter, 24, em 30 possíveis — rendimento somado de 85%.

