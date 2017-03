Em jogo com portões fechados, São José vence o Brasil-Pel no Passo D'Areia

Gauchão

O São José deu um salto na tabela de classificação do Gauchão. Da situação dramática há poucas rodadas, a equipe de China Balbino ocupa agora o oitavo lugar. Nesta segunda-feira, o Zequinha superou o Brasil-Pel por 2 a 1 no Passo D'Areia, com portões fechados.



O zagueiro Claudinho, aos 18 minutos do primeiro tempo, aproveitou cruzamento para a área de Rafinha para abrir o placar. O mesmo Rafinha, em chute forte, fez o segundo para o São José, aos nove minutos do segundo tempo.

Aos 42 minutos da etapa final, o volante Leandro Leite descontou para o Brasil-Pel. Mas o gol serviu apenas para o histórico do ídolo xavante: foi o seu primeiro em 249 partidas pelo clube.



A derrota deixa o Brasil-Pel na nona colocação do Gauchão. Com oito pontos, a equipe está apenas um acima da zona de rebaixamento. Na próxima quinta-feira, o time de Rogério Zimmermann recebe o Caxias, no Bento Freitas, às 20h30min. No mesmo dia e horário, os comandados de China Balbino visitam o São Paulo-RG.



