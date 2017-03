FGF confirma local de São José x Novo Hamburgo

Definido

Sem conseguir liberar o Passo D'Areia para o público, o São José mandará a partida de ida das quartas de final contra o Novo Hamburgo no Estádio Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, em Gravataí. A confirmação foi da Federação Gaúcha de Futebol, que atende a uma ordem do Ministério Público, proibindo jogos sem torcida no Gauchão.

Leia mais:

Presidente não garante permanência de Rogério Zimmermann no Brasil-Pel

Dupla tem o pior aproveitamento em fase de classificação do Gauchão desde 2003



O Passo D'Areia permanece sem o PPCI e, portanto, não pode receber público. Assim, seguindo o Estatuto do Torcedor e o regulamento do Gauchão, a FGF marcou a partida para outro local.

Os demais jogos estão confirmados: Juventude x Caxias será às 11h de domingo, Veranópolis x Grêmio às 16h de domingo e Inter x Cruzeiro, às 20h30min de quinta-feira.