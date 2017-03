FGF não se manifesta sobre possível afastamento do árbitro de São José x Inter

A portas fechadas

Em postura parecida à que teve com Diego Real depois do jogo entre Juventude e Inter, no início do mês, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) optou por blindar o árbitro Roger Goulart, criticado pelo São José por não marcar um pênalti para o time na partida contra o Inter, neste domingo, em Novo Hamburgo.

Em contato com ZH, o presidente da FGF, Francisco Novelletto, disse que não revelará se alguma atitude será tomada com o árbitro. Diego Real ficou fora por duas rodadas, até retornar na 10ª, neste domingo, quando trabalhou na vitória do Cruzeiro-RS sobre o Ypiranga por 2 a 0.

A polêmica arbitragem na partida com o Inter gerou revolta em João Lock, diretor de futebol do São José.

— Faltou colhão para o árbitro marcar o pênalti. Fizemos um bom jogo hoje (domingo) e merecíamos um resultado melhor. Foi pênalti. É uma pena que os árbitros, quando veem um time de vermelho ou azul, preto e branco, não marcam. Grêmio e Inter mandam no futebol do Rio Grande do Sul — disse o dirigente.

Na última rodada da primeira fase, nesta quarta-feira, todos os seis jogos ocorrerão às 21h45min. As escalas ainda não foram divulgadas pela Federação.

