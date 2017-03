Gols, mudanças e polêmicas: o Gre-Nal 412 em 10 momentos

Clássico aberto

Há Gre-Nais em que faltam momentos de emoção em meio a jogos truncados, repletos de choques físicos e sem muitas chances de gol. Não foi o caso do clássico 412. Jogadas trabalhadas, discussões acaloradas, lances polêmicos e gols maracaram o 2 a 2 na Arena. Veja os 10 principais momentos do jogo.

Foi pênalti?

Logo no início do Gre-Nal, a primeira polêmica. Bolaños recebeu a bola do lado esquerdo e deu belo passe para Pedro Rocha. Logo após dominar, foi acossado por Paulão, que tentou o desarme de carrinho. O atacante gremista caiu na área e reclamou de pênalti do zagueiro colorado. O árbitro Leandro Vuaden mandou o jogo seguir.

Bolaños abre o placar

Foto: André Ávila / Agencia RBS

Em um contra-ataque fulminante, o Grêmio balançou as redes da Arena pela primeira vez no Gre-Nal. Pedro Rocha dominou do lado esquerdo, encarou a marcação e deu passe açucarado para Bolaños. O equatoriano não perdoou: bateu firme, alto, na saída de Danilo Fernandes, para fazer 1 a 0.



O voleio de Marcelo Oliveira

O Grêmio seguiu melhor após o gol. A intensa movimentação dos jogadores de frente confundia a marcação do Inter. Um exemplo da mobilidade tricolor se viu aos 26, quando Bolaños recebeu rente à linha lateral, do lado esquerdo, e Marcelo Oliveira se projetou para a área. O equatoriano lançou o lateral, que tentou finalizar de voleio, mas mandou por cima do gol.

Bolaños e William trocam empurrões

Uma cena um tanto familiar foi motivada por uma entrada de Léo Ortiz em Bolaños. Irritado com a chegada do zagueiro, o equatoriano esbravejou, discutiu com Charles e William, um velho desafeto, tomou as dores dos companheiros e empurrou o meia-atacante gremista. Preocupado, já que Bolaños tinha cartão, Kannemann tirou o jogador da confusão.



De bicicleta



O domínio gremista era evidente no primeiro tempo. O bom toque de bola quase rendeu um golaço pouco antes do intervalo. Após uma bonita tabela entre Léo Moura e Bolaños, o equatoriano tentou finalizar de bicicleta, mas a zaga do Inter cortou no meio do caminho.

Zago muda o Inter

Após o primeiro tempo apático, Zago mudou o Inter no intervalo. Sacou Charles e Carlos para colocar Nico López e Roberson. Com isso, trouxe D'Alessandro para trás, funcionando quase como um volante.

Roberson empata

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Após uma boa jogada coletiva, Brenner ajeitou e Roberson bateu rasteiro, firme, para empatar o jogo aos 10 minutos.

Brenner vira

Aos 12 minutos, a virada. Mais uma jogada trabalhada pelo chão, que começou com D'Alessandro, passou por Uendel e chegou em Brenner, que bateu na saída de Marcelo Grohe.



Estreia de Barrios



Atrás no placar, Renato apostou na estreia de Barrios. Colocou o paraguaio no lugar de Pedro Rocha, iniciando uma série de substituições ousadas que ainda teve as entradas de Fernandinho e Lincoln nos lugares de Michel e Jailson.

Empate com Fernandinho

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

As alterações fizeram efeito. O Grêmio voltou à carga em busca do empate, e foi recompensado com o gol de empate. Fernandinho bateu forte, de pé esquerdo, e contou com a colaboração de Danilo Fernandes para deixar tudo igual no clássico.



* ZH Esportes