Grêmio está virtualmente classificado no Gauchão; Inter tem 71% de chances

Matemática do Gauchão

Projeção atual do mata-mata permitiria Gre-Nal apenas na decisão do Gauchão

Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Gauchão. Novo Hamburgo e Caxias já estão matematicamente classificados às quartas. Enquanto isso, Grêmio, Veranópolis, Cruzeiro-RS e São José estão a um passo do mata-mata. Juventude, Inter, Brasil-Pel, Ypiranga e São Paulo-RG brigam pelas vagas restantes, mas também precisam ficar atentos à zona de rebaixamento, enquanto o Passo Fundo tem foco total em permanecer na primeira divisão gaúcha.

De acordo com o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Grêmio tem 99% de chances de classificação. Apenas uma improvável combinação de resultados deixaria o time de Renato Portaluppi fora das quartas.

O Inter, atualmente em oitavo lugar — a última posição que dá vaga —, tem 71% de chances. Para garantir a classificação, a equipe comandada por Antônio Carlos Zago terá que fazer algo que ainda não conseguiu neste campeonato: vencer fora do Beira-Rio, já que as duas partidas finais serão fora de Porto Alegre — o duelo com o Cruzeiro, na última rodada, é de mando do Inter, mas terá que ser jogado fora da Capital por punição.

Chances de classificação:

Novo Hamburgo 100%

Caxias 100%

Grêmio 99%

Veranópolis 99%

Cruzeiro 98%

São José 95%

Juventude 71%

Inter 71%

Brasil-Pel 38%

Ypiranga 14%

São Paulo-RG 12%

Passo Fundo 3%

Projeções do momento para as quartas de final:

Novo Hamburgo x Inter

Veranópolis x Cruzeiro-RS

Caxias x Juventude

Grêmio x São José