Grêmio notifica órgãos de segurança sobre possível sobrevoo de drone na Arena durante Gre-Nal

Drone no Gre-Nal passado, no Beira-Rio, gerou casos de violência depois do clássico

O departamento jurídico do Grêmio enviou uma notificação a Brigada Militar, Ministério Público, Federação Gaúcha de Futebol e Arena Porto Alegrense para precaver os órgãos sobre a possibilidade de drones sobrevoarem a Arena durante o clássico Gre-Nal deste sábado.

Em contato telefônico com Zero Hora, o vice-presidente jurídico do clube, Nestor Hein, confirmou que a intenção é evitar um acirramento de ânimos entre os torcedores.

— Antes dos jogos, fazemos um monitoramento das redes sociais. Como este é o primeiro jogo nesta fase que o nosso co-irmão passa e que já passamos duas vezes, queremos evitar que os ânimos fiquem acirrados. O Grêmio já fez o alerta aos seus torcedores para que drones não sobrevoem a Arena, é o que podemos fazer. Mais do que proteção jurídica, é um pedido para que não se faça. O interesse do Grêmio é que se tenha um bom jogo dentro de campo — explicou Hein.

No Twitter, um torcedor do Grêmio postou uma foto com um drone, indicando que faria a provocação relativa ao rebaixamento do Inter à Série B. Ele chegou a receber ameaças de morte na rede social.

No Gre-Nal 411, no Beira-Rio, um drone sobrevoou o estádio colorado. Depois do jogo, torcedores colorados depredaram a casa de uma família considerada responsável pelo objeto. No entanto, o dono do imóvel era colorado e não tinha participação no caso. Como mandante da partida, o Inter chegou a ser julgado no STJD, mas foi absolvido. Depois, o drone foi apreendido.

Zero Hora teve acesso ao documento enviado pelo Grêmio aos órgãos de segurança:

