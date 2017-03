Grudada na tabela, dupla Ca-Ju se enfrenta pela centésima vez no Gauchão

Clássico

Após um ano de ausência por conta do inesperado rebaixamento do Caxias em 2015, o Ca-Ju volta a movimentar o Gauchão. E o confronto no Alfredo Jaconi, às 18h30min deste sábado, não poderia ser mais atraente.

Nesta noite, será a centésima vez em que Juventude e Caxias se enfrentarão pelo Estadual. Um encontro marcado por uma rivalidade capaz de fazer com que seja o empate o resultado mais comum desse jogo em estaduais.

Na casamata das duas equipes, mais razões para esquentar o duelo. Gilmar Dal Pozzo e Luiz Carlos Winck pela primeira vez trabalharão no clássico como treinadores. Há uma partida no comando do Juventude, Dal Pozzo ainda experimentará a sensação de confrontar justamente o clube no qual conquistou seu único Gauchão, quando ainda era goleiro.

E tem mais: com 11 pontos, os dois times só não ocupam a mesma posição por causa dos critérios de desempate. Assim, os grenás são quarto colocados, imediatamente perseguidos pelo maior rival.

