Dados

A primeira fase do Gauchão chega ao fim com uma média de gols superior a dois por partida, mas nenhum artilheiro balançou as redes mais de cinco vezes. Os principais destaques estão no Interior. Líder desta etapa, o Novo Hamburgo é o dono do melhor ataque, enquanto o Veranópolis teve a melhor defesa.

