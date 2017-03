Mapas de calor: como Bolaños e D'Alessandro se movimentaram no Gre-Nal 412

Destaques

Entre os muitos destaques de um bom Gre-Nal, Bolaños e D'Alessandro foram importantes para suas equipes. Destacaram-se pela qualidade técnica e, também, pela movimentação incansável, que por vezes tornou difícil a tarefa de identificar suas posições no gramado.

Miller Bolaños atuou próximo de Luan, o que lhe deu chance de tabelar com outro jogador de refinada qualidade técnica. Mas ele não se limitou a ficar na região central.

Bolaños não ficou só na região central do campo Foto: Reprodução / Footstats

O mapa de calor mostra como o equatoriano caiu dos dois lados, tornando complicada a tarefa da marcação de acompanhá-lo. O gol evidencia que ele também entrou na área, projetando-se de trás para finalizar o contra-ataque puxado por Pedro Rocha.

Já D'Alessandro teve papel importante na reação colorada no segundo tempo. O camisa 10 começou o jogo como o meia mais adiantado de um 4-4-2, com três volantes a lhe proteger. O argentino teve dificuldade para jogar mais adiantado. Na segunda etapa, porém, cresceu junto com o time ao trocar de posição.

Foto: Reprodução / Footstats

Zago voltou para o segundo tempo em um 4-3-2-1, e D'Ale passou a atuar logo à frente de Rodrigo Dourado, alinhado com Uendel. Mais recuado, portanto. O mapa de calor mostra regiões atrás da linha do meio-campo em que o argentino buscou a bola para dar mais qualidade à saída.

* ZH Esportes