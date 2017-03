Novo Hamburgo vence o Veranópolis e enfrentará o São José nas quartas

O líder

O Novo Hamburgo coroou o primeiro lugar do Gauchão do jeito que se acostumou: vencendo. O time de Beto Campos bateu o Veranópolis por 1 a 0, no Vale, com gol de Jefferson Assis, e enfrentará agora o São José, que perdeu para o Juventude.



Com 23 pontos e 19 gols marcados na primeira fase, o Noia chega às quartas após uma campanha de 69.7% de aproveitamento. O prêmio por isso será que, a partir de agora, o Anilado poderá decidir em casa todos os confrontos - isso, claro, se for avançando.

Leia mais

Confira a tabela do Gauchão

Caxias empata com o Ypiranga em Erechim, se classifica em terceiro e pega o Juventude no mata-mata

Juventude joga melhor, vence o São José e vai pegar o Caxias nas quartas de final



A presença do Zequinha nas quartas é surpreendente. Na zona de rebaixamento por várias rodadas, o time de China Balbino só foi vencer o primeiro jogo na sétima rodada, quando superou o agora rebaixado Passo Fundo.



*ZHESPORTES