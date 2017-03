Novo Hamburgo vence Passo Fundo por 4 a 1 e continua 100% no Gauchão

Ninguém para

Seis jogos, seis vitórias, 100% de aproveitamento e o melhor início de um clube do Interior na história do Gauchão. O Novo Hamburgo, líder do Estadual, está imparável em 2017. A vítima desta segunda-feira foi o Passo Fundo, que caiu por 4 a 1 no Estádio do Vale no jogo que marcou a estreia de Leocir Dall'Astra. O clube do Planalto está em 11º, com quatro pontos, na zona de rebaixamento.

Apesar do resultado, a superioridade anilada não foi vista no primeiro tempo. O time de Beto Campos até saiu na frente, aos 10min, com gol do zagueiro Júlio Santos, de cabeça, após cobrança de escanteio. Mas a saída do meia Conrado, logo aos 15min, por lesão, obrigou o técnico a alterar o meio de campo do Noia.

O Passo Fundo se aproveitou dos espaços e chegou ao empate aos 30min, com Brandão. O atacante apenas complementou a bola desviada por Mikael após o erro do goleiro Matheus na tentativa de cortar um lançamento para a área. E o primeiro tempo terminou com o time do Vermelhão da Serra na pressão.

Campos não fez alterações no intervalo, mas mexeu na formação da meia cancha. Júlio Abu, que entrou na vaga de Conrado, foi deslocado para a direita, e Juninho ficou no meio. A mudança fez com que o Anilado ficasse novamente à frente logo aos 5min: Léo tabelou com Jardel pela direita e cruzou rasteiro para João Paulo, dentro da área, desviar de Fernando Júnior para fazer 2 a 1.

Com a vantagem no placar, o Noia ficou com o jogo à feição e saiu em contra-ataques para tentar ampliar. João Paulo, Juninho e Jardel desperdiçaram grandes chances até que, aos 27min, Júlio Santos, de novo, apareceu na área para complementar a cobrança de falta de Jardel. Logo em seguida, Mikael, do Passo Fundo foi expulso. E, aos 43min, João Paulo marcou, de pênalti, o gol que definiu o placar – seu quinto no Gauchão, novo artilheiro do campeonato.

Na próxima rodada, o Novo Hamburgo encara o Cruzeiro, sábado, no Vieirão, às 16h30min. O Passo Fundo recebe o São José, domingo, às 18h30min, no Vermelhão da Serra.

*ZHESPORTES