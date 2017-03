Novo integrante do TJD, João de Almeida Neto garante "paixão pela verdade e respeito pela justiça"

Tribunal

O advogado e tradicionalista João de Almeida Neto é o novo auditor do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Ele começará a atuar em casos de direito esportivo na esfera judicial gaúcha. Apesar da ligação com o Grêmio (era um dos identificados com o clube no programa Sala de Redação), garante que não deixará sua preferência clubística afetar suas decisões. O cargo não é remunerado.

Ele conversou com Zero Hora.

Como chegaste ao TJD?

Fui convidado pelo presidente César Schneider e pelo procurador Renan Eduardo Cardoso. Mas não passei por sabatina.

Gostas de direito esportivo?

Gosto muito, mas naturalmente vou ter de estudar mais, por não ser meu tema cotidiano.

Como pretendes lidar com a identificação com o Grêmio?

Com tranquilidade. Nunca deixei o fanatismo passar o campo de jogo e a hora do jogo. Em assuntos de qualquer natureza, procuro — e consigo — sair do fanatismo. Nesta atividade, temos que trocar a paixão pelo nosso time e o respeito pelo adversário pela paixão pela verdade e o respeito pela justiça.