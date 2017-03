Passo Fundo e Cruzeiro-RS empatam sem gols

0 a 0

O jogo entre Passo Fundo e Cruzeiro-RS terminou empatado em 0 a 0 na noite deste domingo, no Vermelhão da Serra.



Com o resultado, o Cruzeiro seguiu no sexto lugar, na zona de classificação para as quartas de final do Gauchão. O time cairá para o sétimo lugar nesta segunda-feira caso o Brasil-Pel vença o São José no Passo D'Areia.

O Passo Fundo é o lanterna do campeonato, com cinco pontos. O time tem apenas uma vitória no campeonato e está na zona de rebaixamento.