Passo Fundo vence o Brasil-Pel, mas é rebaixado para a Divisão de Acesso

Time da Série B nacional, o Brasil-Pel dependeu do empate do Ypiranga com o Caxias para permanecer na elite do Gauchão. Na noite desta quarta-feira, no Vermelhão da Serra, o time de Rogério Zimmermann perdeu para o rebaixado Passo Fundo por 2 a 1 e terminou em 10º colocado, a primeira posição fora da zona de descenso.



Superior ao Brasil-Pel no confronto, o time de Leocir Dall'Astra fez 1 a 0 com Gênesis, aos oito minutos do primeiro tempo. Saldanha, aos nove minutos da etapa final, fez o segundo.



Mikael, contra, aos 26 minutos do segundo tempo, permitiu ao Xavante descontar.



O Passo Fundo fechou o campeonato com nove pontos, em último lugar — mas mesma pontuação que o Ypiranga. O Brasil-Pel terminou em 10º, apenas um ponto acima.



